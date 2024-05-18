В аэропорту Сочи усиливают меры безопасности
В международном аэропорту Сочи вводят дополнительные меры безопасности, сообщается в официальном telegram-канале аэропорта.
Пассажирам запрещено брать с собой в ручную кладь и провозить на борту самолета колюще-режущие предметы и устройства, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений. Среди них:
- штопоры;
- иглы для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское обоснование);
- вязальные спицы;
- ножницы с длиной лезвия менее 60 мм;
- складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 мм;
- тонометры ртутные;
- барометры или манометры ртутные.
Пассажиров просят прибывать в аэропорт заранее и с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий, а также следовать всем инструкциям сотрудников аэропорта.
Накануне произошел пожар в аэропорту Минеральных Вод. Загорелось здание строящегося временного сооружения на привокзальной площади.
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