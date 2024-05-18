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В аэропорту Сочи усиливают меры безопасности

18:24, 18.05.2024
В аэропорту Сочи усиливают меры безопасности
Фото: Реальное время

В международном аэропорту Сочи вводят дополнительные меры безопасности, сообщается в официальном telegram-канале аэропорта.

Пассажирам запрещено брать с собой в ручную кладь и провозить на борту самолета колюще-режущие предметы и устройства, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений. Среди них:

  • штопоры;
  • иглы для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское обоснование);
  • вязальные спицы;
  • ножницы с длиной лезвия менее 60 мм;
  • складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 мм;
  • тонометры ртутные;
  • барометры или манометры ртутные.

Пассажиров просят прибывать в аэропорт заранее и с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий, а также следовать всем инструкциям сотрудников аэропорта.

Накануне произошел пожар в аэропорту Минеральных Вод. Загорелось здание строящегося временного сооружения на привокзальной площади.

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Рената Валеева

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