У французского журналиста, обвиняемого в сборе военных сведений о России, изъяли имущество

Фото: Максим Платонов

У гражданина Франции Лорана Винатье*, которого обвиняют в сборе сведений о военной деятельности России, изъяли имущество в рамках уголовного дела, сообщает РИА «Новости».



Ранее в СМИ появилась информация об аресте имущества Винатье*. Однако, как пояснил собеседник агентства, имущество было изъято, а не арестовано. Имущество изъяли во время обыска и личного досмотра, но источник не уточнил, какое именно.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Лорана Винатье* в начале июня. Под стражей он пробудет до 5 августа. Мужчине предъявили обвинение по статье 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах».

По данным следствия, на протяжении нескольких лет он, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны.

Во время судебного заседания стало известно, что обвиняемый родом из французского города Нант, у него четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. Он доктор наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога. Ранее не судим. Во время заседания обвиняемому потребовался переводчик.

Сторона обвинения настаивала на заключении Винатье* под стражу, поскольку считала, что он может скрыться от органов предварительного следствия и оказать давление на свидетелей. Защита просила назначить домашний арест, заверяя, что обвиняемый сможет проживать в квартире своей супруги.

Сам обвиняемый уверял, что не намерен влиять на следствие, обещал всячески содействовать расследованию и признал вину. В среду ЦОС ФСБ России сообщила, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.