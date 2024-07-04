Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в социальной сети Х (бывш. Twitter).

— Похоже, у нас будет интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет... — заявил он в своем посте в социальной сети.

Ранее, в феврале, Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина, а в апреле — у бизнесмена Павла Дурова.

Напомним, видео интервью с главой Российской Федерации набрало более 100 млн просмотров.