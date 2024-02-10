Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало более 100 млн просмотров

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало более 100 млн просмотров — это результаты за первые сутки в социальной сети X (ранее Twitter).



Как отметил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такой показатель вовсе не означает поддержку, однако, по его словам, это возможность быть услышанными:

— Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать, — сказал он.

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Маргарита Головатенко