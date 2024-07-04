В Татарстане продолжается жара: сегодня в республике +36 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +33 до +35 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер юго-восточный 3—7 м/с. По Татарстану также не ожидается осадков и продолжится знойная погода. Максимальная температура воздуха днем составит от +31 до +36 градусов.



Гидрометцентр также спрогнозировал продолжение жаркой погоды до конца недели. Лишь к выходным по Татарстану возможны дожди с грозами, при этом температура существенно падать не будет.