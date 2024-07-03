В Татарстане ожидаются грозовые дожди и знойная жара

Фото: Максим Платонов

В Татарстане после прохождения атмосферного фронта снова распространит влияние антициклон. Республика в последующие три дня, с 2 по 4 июля, будет располагаться в его центральной части, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В регионе прогнозируется сухая жаркая погода. В ночные часы ожидается от 13—18 градусов тепла до 16—21˚, в дневные часы 2—3 июля ожидается от +28˚ до +34˚, к 4 июля температуры повысятся до 31—36 градусов тепла. Средние температуры в этот период ожидаются на 5—7˚ выше нормы.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жаркая погода с дневными температурами от +31˚ до +36˚ сохранится в наших районах до конца недели, в пятницу и в выходные дни местами будут отмечаться грозовые дожди.

Разиль Самигуллин