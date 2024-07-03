Владимир Путин принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом в ноябре этого года, сообщает РИА «Новости». Приглашение российский лидер получил от своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева во время встречи в Президентском центре Республики Казахстан.

Токаев предложил Путину совместить визит с участием в заседании высшего совета ОДКБ. Он отметил, что это поможет поддержать темп сотрудничества между двумя странами.

— Я полагаю, что это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества между нашими странами. Надеюсь еще раз увидеть Вас, теперь уже с государственным визитом, в нашей стране, — сказал Токаев.

Путин поблагодарил коллегу за приглашение и сообщил, что примет его. Президент РФ также добавил, что Россия и Казахстан в этом году председательствуют в ряде международных организаций, таких как ШОС, ОДКБ, СНГ и БРИКС. По словам Путина, страны будут поддерживать друг друга.

Напомним, Путин ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в октябре на саммит БРИКС, который пройдет в Казани под председательством России.