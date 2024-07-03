В Казани сдано на переработку более 1,5 тонны вторсырья

В Казани продолжает работу мобильный пункт приема вторсырья, который в последнее воскресенье месяца устанавливается под мостом «Миллениум», передает мэрия города. 30 июня его посетили 315 человек, которые принесли 1 530 кг отходов.

Благодаря активистам на переработку отправятся более 273 кг стекла, 414 кг макулатуры, 53 кг тетрапака, 567 кг пластика, 45 кг металла, по 12 кг блистеров от лекарств и кассовых чеков, а также другие отходы общим весом 18 кг. Всего было собрано свыше 27 видов различных фракций.

Сдать вторсырье на переработку можно в пункте «Точка сбора», который работает ежедневно с 7.00 до 19.00. На площадке принимают 39 видов фракций.



Напомним, в Казани признали, что попытка ввести раздельный сбор мусора в Татарстане провалилась. Чиновники отмечают недобросовестность жителей — в специально отведенные для разных отходов баки «попадали смешанные отходы, а не отсортированные». «Реальное время» попыталось выяснить, как сегодня решаются проблемы сортировки и утилизации ТБО, сколько мусора идет в отходы, а сколько — в доходы и кто на этом зарабатывает.