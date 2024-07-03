В Набережных Челнах столкнулась легковушка и мотовоз
Сегодня, 3 июля, вблизи улицы Мироновка в Набережных Челнах произошло столкновение легкового автомобиля марки Skoda Rapid с мотовозом МПТ-6.
ДТП случилось днем на нерегулируемом переезде, расположенном на пути необщего пользования, сообщила Камская транспортная прокуратура в своих соцсетях. В результате аварии никто не пострадал, а объекты транспортной инфраструктуры остались целы.
На место происшествия выехал Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.