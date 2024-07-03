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В Набережных Челнах столкнулась легковушка и мотовоз

17:45, 03.07.2024
В Набережных Челнах столкнулась легковушка и мотовоз
Фото: предоставлено пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры

Сегодня, 3 июля, вблизи улицы Мироновка в Набережных Челнах произошло столкновение легкового автомобиля марки Skoda Rapid с мотовозом МПТ-6.

ДТП случилось днем на нерегулируемом переезде, расположенном на пути необщего пользования, сообщила Камская транспортная прокуратура в своих соцсетях. В результате аварии никто не пострадал, а объекты транспортной инфраструктуры остались целы.

На место происшествия выехал Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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