В Набережных Челнах столкнулась легковушка и мотовоз

Фото: предоставлено пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры

Сегодня, 3 июля, вблизи улицы Мироновка в Набережных Челнах произошло столкновение легкового автомобиля марки Skoda Rapid с мотовозом МПТ-6.

ДТП случилось днем на нерегулируемом переезде, расположенном на пути необщего пользования, сообщила Камская транспортная прокуратура в своих соцсетях. В результате аварии никто не пострадал, а объекты транспортной инфраструктуры остались целы.



На место происшествия выехал Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

