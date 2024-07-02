Врачи РКБ спасли руку 41-летнему жителю Казани после несчастного случая
Житель Казани попал в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы (РКБ) после несчастного случая. Мужчина ремонтировал крышу навеса для автомобиля, когда из-под его ног вылетела стремянка, сообщают «Новости Татарстана» ТНВ.
Мужчина попытался удержаться за профнастил, но острый материал разрезал ему правую руку до кости. Соседи наложили жгут и вызвали скорую помощь.
В РКБ пациента уже ждала команда врачей. Операция длилась больше шести часов: одни специалисты сшивали вены и артерии, другие восстанавливали нервные окончания, третьи соединяли кожу руки. Сейчас мужчина находится в больнице. Медики говорят, что функциональность руки полностью восстановится, если пациент будет соблюдать все предписания.
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