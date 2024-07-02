Жителя Казани осудили на 14 лет за убийство дяди-инвалида
Жителя Казани осудили на 14 лет за убийство дяди-инвалида. Прокуратура Татарстана поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя столицы республики.
Суд признал его виновным в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Согласно материалам дела, 29 ноября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал скандал со своим незрячим дядей-инвалидом. В результате разногласий мужчина нанес несколько ударов ножом родственнику, от чего тот скончался в больнице.
Свою вину мужчина признал частично. С учетом мнения гособвинителя Верховный суд Татарстана приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также судом назначено последующее ограничение свободы сроком на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
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