Жителя Казани осудили на 14 лет за убийство дяди-инвалида

Фото: Динар Фатыхов

Жителя Казани осудили на 14 лет за убийство дяди-инвалида. Прокуратура Татарстана поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя столицы республики.

Суд признал его виновным в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно материалам дела, 29 ноября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал скандал со своим незрячим дядей-инвалидом. В результате разногласий мужчина нанес несколько ударов ножом родственнику, от чего тот скончался в больнице.

Свою вину мужчина признал частично. С учетом мнения гособвинителя Верховный суд Татарстана приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также судом назначено последующее ограничение свободы сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.