Гильдия сценаристов Америки объявила о завершении пятимесячной забастовки

Гильдия сценаристов Америки (WGA) объявила, что после достижения предварительного соглашения с голливудскими студиями завершает забастовку, которая продолжалась почти пять месяцев.

Решение приняли по результатам голосования руководства WGA. Гильдия достигла предварительного соглашения с AMPTP (Альянс продюсеров кино и телевидения).



Забастовка голливудских сценаристов завершится 27 сентября в 00.01 по времени Лос-Анджелеса (10.01 мск).

Американское издание Hollywood Reporter сообщает, что WGA смогла добиться ограничений на использование искусственного интеллекта, установления минимального количества персонала в комнатах телесценаристов на проектах, бонусов за число просмотров на стриминговых каналах, ежегодной индексации минимальной заработной платы — на 5, 4 и 3,5% в течение трех лет, увеличения взносов от работодателей и т.д.

Уточняется, что это решение позволит примерно 11 500 членам Гильдии вернуться на работу.

Однако в дальнейшем предварительное соглашение сценаристов должно быть ратифицировано. Встреча по этому вопросу намечена на октябрь.



Забастовка голливудских сценаристов в США началась 2 мая этого года. Авторы текстов не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Последний раз такая забастовка среди сценаристов проходила в 2007 году и продлилась больше трех месяцев (100 дней).

А вскоре, 13 июля, Гильдия киноактеров США также объявила о начале забастовки — ее члены потребовали повышения зарплаты, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта.

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Илина Хакимова