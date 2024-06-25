Госдума приняла закон об уточнении процедур постановки на учет автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении порядка регистрации транспортных средств, передает «Интерфакс». Теперь прежний владелец сможет снять автомобиль с учета в тот же день, в который он его продал, если договор купли-продажи оформлен через «Госуслуги» или с помощью нотариуса.



Если договор заключен в простой письменной форме на бумажном носителе, то обратиться с заявлением о снятии с учета можно будет непосредственно в регистрационное подразделение, но только после истечения 10 дней со дня отчуждения транспортного средства.

Действующее законодательство предусматривает, что владелец при продаже транспортного средства снимает машину с учета не ранее чем через 10 дней с момента сделки. Вместе с тем в пояснительной записке говорится, что зачастую прежний автовладелец в течение этих 10 дней получает штрафы с камер за нарушения, совершенные новым собственником.

Также закон предусматривает прекращение государственного учета автомобиля, находящегося в розыске как похищенное или угнанное транспортное средство. Это позволит исключить необходимость предоставления сведений о фактическом отсутствии у владельца автомобиля в различные инстанции (работодателю, налоговым органам).

Законом вводится обязательность осмотра транспортного средства, государственный регистрационный учет которого был прекращен, при подаче заявления на возобновление учета. Также осмотр будет проводиться при первичном получении идентифицирующих документов в отношении транспортных средств, не состоящих на государственном регистрационном учете или имеющих документы, выданные до 1993 года.

Закон предусматривает возможность снятия автомобиля с регистрации по заявлению его владельца, в том числе в случае уничтожения транспортного средства. Кроме того, полис ОСАГО исключается из перечня обязательных документов для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца.