Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. Также нанесли поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка ЛНР и Терны ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новопокровское ДНР и улучшили тактическое положение. К тому же нанесли поражение формированиям 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк и Прогресс ДНР.



Напомним, вчера Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Спорное и Новоалександровка в ДНР.

