Очередь на подъезде к Крымскому мосту превысила тысячу машин

Фото: Динар Фатыхов

У Крымского моста образовалась очередь более чем из тысячи автомобилей. Из них со стороны Тамани находятся 913 машин, со стороны Керчи — 165. Об этом сообщает RT.

— В очереди со стороны Тамани находится 913 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 165 транспортных средств, — отмечается в сообщении.

На 7.00 по мск очередь составляла 303 автомобиля. Через час она достигла 945 машин.

Напомним, вчера очередь на Крымский мост со стороны Тамани составила 810 транспортных средств, ожидание — около трех часов. Со стороны Керчи в очереди находилось 320 машин, время ожидания — примерно один час.

Елизавета Пуншева