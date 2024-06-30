Очередь на Крымский мост увеличилась до тысячи автомобилей с обеих сторон

Фото: Динар Фатыхов

Согласно сообщению в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту, очередь на Крымский мост со стороны Тамани составляет 810 транспортных средств, ожидание — около трех часов. Со стороны Керчи в очереди находится 320 машин, время ожидания — примерно один час.

В 7:00 утра в очереди на Крымский мост со стороны Тамани было 175 автомобилей, а к 11:00 она выросла до 728 машин. Со стороны Керчи утром очередей не наблюдалось.