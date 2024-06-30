Гидрометцентр России сообщил о потеплении на Волге и Урале в ближайшие дни

Фото: Реальное время

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу» о прогнозируемом повышении температуры после периода прохладной погоды в некоторых регионах страны.

Уже со следующей недели в Самарской и Пензенской областях ожидается жара до +35 °С. В Кировской и Нижегородской областях температура поднимется до +33 °С, а на юге Центрального федерального округа — до +38 °C. На Урале будет теплее нормы: в Свердловской и Челябинской областях столбики термометров поднимутся до отметок +26 °С.

В Краснодарском крае сохранится «вполне умеренная» температура — около +30…+35 °С, но с кратковременными дождями. А вот на юге западной Сибири прогнозируется постепенный спад жары: на следующей неделе температура опустится до +27 °С вместо +33.

Также Вильфанд отметил, что в Забайкалье, на юге Красноярского края и Иркутской области ожидается повышение пожарной опасности до 5 класса.