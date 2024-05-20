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Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета

07:16, 20.05.2024

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при падении вертолета, пишет РБК со ссылкой на агентство Mehr.

Вместе с Раиси на борту вертолета находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Правительство Ирана готовит официальное заявление по поводу гибели президента, передает ISNA. В соответствии со ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю Мохаммаду Мохберу.

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