В России спрос на загородные дома увеличился на 30%

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В России за первые 5 месяцев 2024 года спрос на загородные дома и земельные участки под них возрос на 30%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков.

Такая тенденция связана как с сезонным фактором, так и с переориентированием спроса россиян на загородное жилье с новостроек. Аналитики считают, что спрос может расти и дальше, но с условием действия льготных программ по ипотеке, которые остаются основным драйвером продаж — на сделки со 100%-ной оплатой приходится лишь 20%.

При покупке загородного жилья россияне чаще ориентируются на 8 миллионов рублей и выше. Наиболее часто покупатели используют программу с государственной поддержкой (под 8%), на нее приходится 40% спроса. Семейная ипотека (под 6%) и программа для IT-специалистов (под 5%) занимают по 30%.

С начала 2024 года в России наблюдается рост спроса на страхование загородной недвижимости. Так, в отдельных регионах страны интерес к этой услуге увеличился на 31%.

Елизавета Пуншева