В Госдуме предложили ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей

Фото: Динар Фатыхов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести запрет на отчисление молодых матерей из высших учебных заведений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лантратовой, необходимо также разработать индивидуальный план обучения для молодых мам и предоставить им отсрочку оплаты за обучение на платных отделениях до достижения ребенком трех лет. Это предложение направлено на создание равных условий для получения образования и поддержку молодых семей.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что данная мера позволит молодым матерям продолжить образование без финансовых трудностей и обеспечит равные условия для проезда на общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким вносит законопроект о бесплатном проезде на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения.