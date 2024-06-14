Рустам Минниханов встретился с замминистра иностранных дел Узбекистана Эркином Хамраевым

Сегодня в Доме правительства Татарстана состоялась встреча раиса Рустама Минниханова с замминистра иностранных дел Узбекистана Эркином Хамраевым, сообщает пресс-служба главы.



В ходе встречи обсуждались шаги по укреплению сотрудничества между республикой и Узбекистаном в рамках российско-узбекистанских отношений. Рустам Минниханов отметил, что страны являются стратегическими партнерами и важно поддерживать сложившиеся отношения, укреплять контакты.

Напомним, сегодня Минниханов встретился с представителями зимних видов спорта. Он поздравил спортсменов с успешными выступлениями в сезоне 2023/2024 годов.

