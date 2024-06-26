Минюст нашел в реестре экстремистов члена избиркома из Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в ходе проверки, проведенной Минюстом, обнаружили три члена участковых избиркомов, которые включены в реестр экстремистов и террористов. Они уже сложили свои полномочия, передает ТАСС.



По словам Памфиловой, ЦИК направил в Минюст список из более чем 900 тыс. действующих членов избиркомов всех уровней для проверки на причастность к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Результаты показали, что один член комиссии, предложенный региональным отделением КПРФ Республики Татарстан, и два члена УИК, предложенных региональными отделениями партии «Справедливая Россия — За правду» в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, включены в указанный реестр.

— Уже сейчас приняты решения по прекращению полномочий данных членов участковых комиссий. Хочу еще раз поблагодарить Министерство юстиции за эту масштабную, но в то же время очень оперативную проверку такого огромного объема данных, — сказала Памфилова.

Она отметила, что результаты проверки показывают, насколько избирательная система «прочна, адекватна и сильна».

Напомним, действующий спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин возглавил список кандидатов, выдвинутых «Единой Россией» на предстоящие выборы. Согласно предварительному голосованию партии, которое прошло в мае текущего года, всего было выставлено 312 кандидатов. Выборы в Госсовет назначены на 8 сентября 2024 года.