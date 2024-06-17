Новости общества

01:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Федеральное медико-биологическое агентство перешло в подчинение Владимира Путина

10:53, 17.06.2024

Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство переходит под непосредственное руководство президента.

Ранее ФМБА находилось в ведении министерства здравоохранения России.

— Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВластьМедицина

Новости партнеров

Читайте также