Федеральное медико-биологическое агентство перешло в подчинение Владимира Путина
Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство переходит под непосредственное руководство президента.
Ранее ФМБА находилось в ведении министерства здравоохранения России.
— Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации, — говорится в тексте документа.
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