Президент РАН: снижение числа сдающих ЕГЭ по физике ухудшает кадровую проблему в науке

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РБК заявил о значительном сокращении числа школьников, сдающих ЕГЭ по физике, что усугубляет проблему кадров в научной сфере. По его словам, хотя кризиса в науке нет, кадровый дефицит стал серьезной проблемой, связанной с ситуацией в школьном образовании.

Красников отметил, что количество школьников, выбирающих физику для сдачи ЕГЭ, за последние несколько лет значительно сократилось. Он подчеркнул важность повышения значимости точных наук, таких как математика и физика, и обратил внимание на необходимость улучшения подготовки преподавателей в этих областях. РАН выразила готовность участвовать в обсуждении этих вопросов и поиске решений.

Красников признал, что у системы ЕГЭ есть как плюсы, так и минусы. Основное преимущество ЕГЭ заключается в том, что эта система работает и обеспечивает единые стандарты оценки знаний. Однако, по мнению главы РАН, негативным последствием является то, что у школьников возникает психологическое напряжение и они меньше думают, а больше угадывают.

Красников подчеркнул, что прежде чем обсуждать полную отмену ЕГЭ, необходимо использовать все возможные механизмы для его доработки. В 2023 году неоднократно звучали призывы к отмене ЕГЭ. В частности, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой регулярно критикует экзамен и в марте 2023 года заявил, что дискуссию об отмене ЕГЭ следует начинать как можно раньше. В ответ на это президент Путин призвал совершенствовать существующую систему экзаменов.

Екатерина Петрова