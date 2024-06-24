В Московском районе Казани на месяц ограничат движение по улице Шамиля Усманова
С 25 июня по 25 июля в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Шамиля Усманова, в районе дома №10. Это связано с проведением работ по реконструкции тепловода, сообщает мэрия.
Водителей просят заранее планировать маршрут и быть внимательными на дорогах. В указанный период времени проезд по улице будет частично ограничен.
Напомним, в Казани на нескольких улицах ограничат движение транспорта на 2,5 месяца. На участках дорог будут размещаться трассы электроснабжения и кабели связи. С полным списком можно ознакомиться тут.
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