В Московском районе Казани на месяц ограничат движение по улице Шамиля Усманова

Фото: Динар Фатыхов

С 25 июня по 25 июля в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Шамиля Усманова, в районе дома №10. Это связано с проведением работ по реконструкции тепловода, сообщает мэрия.



Водителей просят заранее планировать маршрут и быть внимательными на дорогах. В указанный период времени проезд по улице будет частично ограничен.

Напомним, в Казани на нескольких улицах ограничат движение транспорта на 2,5 месяца. На участках дорог будут размещаться трассы электроснабжения и кабели связи. С полным списком можно ознакомиться тут.