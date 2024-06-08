В Казани средняя ставка аренды однокомнатных квартир увеличилась на 2,6%

Фото: Динар Фатыхов

В Казани средняя ставка аренды однокомнатных квартир увеличилась на 2,6%. В целом средние ставки аренды жилья в России продолжают расти уже несколько месяцев подряд, и есть риски, что сезонной коррекции в этом году не произойдет, сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Ведущий аналитик компании Александр Иванов сообщил, что рост средних ставок аренды однокомнатных квартир в некоторых крупнейших городах России превысил 3% за последний месяц. Он отметил, что даже постепенно растущий объем доступного предложения квартир не сдерживает этот рост.

Среди городов-миллионников самый большой рост средних ставок аренды однокомнатных квартир за прошедший месяц зафиксирован в Санкт-Петербурге (+3,3%), Перми (+3,2%), Челябинске (+3%), Казани (+2,6%) и Нижнем Новгороде (+2%). В Москве за аналогичный период средние ставки выросли на 0,6%. Снижение отмечено в Новосибирске (–2,1%), Воронеже (–1,2%), Волгограде (–0,4%) и Екатеринбурге (–0,3%).

Что касается двухкомнатных квартир, то в пятерке лидеров по росту средних ставок за прошлый месяц оказались Челябинск (+3,8%), Омск (+3,4%), Краснодар (+2,7%), Ростов-на-Дону (+2,6%) и Санкт-Петербург (+2,3%). В Москве же за этот период средние ставки аренды двухкомнатных квартир выросли всего на 0,2%.

Эксперт подчеркнул, что сейчас на рынке крайне востребованы бюджетные варианты аренды жилья как среди тех, кто приобретает новостройки на этапе строительства, так и среди тех, кто отложил покупку своего жилья. Недорогая недвижимость стала дефицитной, и ситуация может обостриться в июле, когда вырастут тарифы ЖКХ и сократятся льготные программы на покупку жилья. Все это совпадет с началом активного сезона на рынке аренды, поэтому снижения ставок в ближайшее время ожидать не стоит.

Стоит подчеркнуть, что в конце апреля Казань вошла в рейтинг городов с наиболее подорожавшей посуточной арендой жилья. Стоимость аренды в столице республики выросла на 23%, достигнув отметки в 5 470 рублей за сутки. Общий показатель по стране увеличился на 20%, до 5,6 тысячи рублей. Наиболее резкий рост цен отмечен в Нижнем Новгороде и Волгограде.

Разиль Самигуллин