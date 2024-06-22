Сегодня в Казани до +23 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем — от +21 до +23°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северный 6—11 м/с, с порывами до 14 м/с.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер северный 6—11 м/с, днем порывами до 14 м/с, местами при грозе кратковременные усиления 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +19 до +24°С.