Михаил Мишустин назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства

Фото: Максим Платонов

Вчера, 20 июня 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Фастовой на должность первого заместителя министра сельского хозяйства. Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации.

Елена Фастова родилась в 1970 году и имеет большой опыт работы в сфере сельского хозяйства и управления. Она окончила Московский институт стали и сплавов, Российскую академию государственной службы при президенте РФ и Московский государственный авиационный институт (технический университет) МАИ.

Фастова имеет ученую степень кандидата экономических наук и классный чин действительного государственного советника РФ 2-го класса. До своего назначения она занимала различные должности в коммерческих организациях и в Министерстве сельского хозяйства с 2000 по 2012 годы. С 2012 по 2018 годы Елена Фастова работала независимым консультантом по управлению агропроектами. А с июня 2018 года она заняла пост заместителя министра сельского хозяйства, где курировала финансовый блок.

Ранее должность первого замминистра занимала Оксана Лут, которая была назначена министром сельского хозяйства. Также другим распоряжением правительства на пост замминистра сельского хозяйства была назначена Ксения Шевелкина, до этого работавшая директором департамента развития сельских территорий Минсельхоза.