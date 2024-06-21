Рустам Минниханов встретился с министром туризма и спорта Казахстана Ермеком Маржикпаевым

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром туризма и спорта Казахстана Ермеком Маржикпаевым, сообщает пресс-служба главы. В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном в области туризма и спорта.

Рустам Минниханов подчеркнул, что между двумя регионами существуют тесные связи, как экономические, так и культурные. Он отметил необходимость усиления сотрудничества в сфере туризма и спорта, а также предложил конкретные шаги по укреплению партнерства.



— Наша делегация, которая вернулась с «Игр будущего», отметила высокий уровень проведения мероприятия. И сама идея проведения такого первенства очень востребована сейчас, — поделился министр впечатлениями о прошедших в Казани диджитал-соревнованиях.

