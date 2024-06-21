«Вы выступаете своеобразным мостом»: Минниханов о Русско-азиатском союзе предпринимателей и промышленников

Фото: Представлено пресс-службой Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с вице-президентом Русско-азиатского союза предпринимателей и промышленников (РАСПП) Алексеем Федотовым. В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления российско-китайских отношений, а также перспективы сотрудничества между Татарстаном и Китаем.

— Вы выступаете своеобразным мостом, связующим китайский и российский бизнес, содействуете экономической кооперации, — подчеркнул Минниханов важность работы с Русско-азиатским союзом предпринимателей и промышленников для развития экономических связей между Россией и Китаем.

Он также отметил, что Татарстан готов принимать китайских инвесторов и создавать все необходимые условия для их комфортной работы.

В рамках встречи Рустам Минниханов пригласил Алексея Федотова принять участие в Международном форуме РОСТКИ, который пройдет осенью этого года.