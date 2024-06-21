Лут: Россия займет первое место по экспорту ячменя
Глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что в этом сезоне страна достигнет первого места по экспорту ячменя. Это заявление было сделано в рамках выступления на выставке «Всероссийский день поля — 2024», сообщает РИА «Новости». Ранее ячмень был нишевой культурой для внутреннего рынка.
Лут также отметила, что Россия уже занимает первое место по экспорту пшеницы и минтая. Министр добавила, что планируется снизить экспорт масличных культур, так как Россия хочет увеличить экспорт продукции переработки. Для этого необходимо построить больше заводов по переработке масличных, предложения о строительстве которых уже поступили от китайских партнеров.
Министр подчеркнула, что рынок продуктов питания в России насыщен отечественными товарами, а увеличение экспорта позволит исполнять гуманитарную миссию РФ и расширить присутствие на мировом рынке.
Напомним, Россия не планирует продлевать действие нулевой пошлины на импорт яиц после 30 июня 2024 года.
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