Лут: Россия займет первое место по экспорту ячменя

Фото: Максим Платонов

Глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что в этом сезоне страна достигнет первого места по экспорту ячменя. Это заявление было сделано в рамках выступления на выставке «Всероссийский день поля — 2024», сообщает РИА «Новости». Ранее ячмень был нишевой культурой для внутреннего рынка.

Лут также отметила, что Россия уже занимает первое место по экспорту пшеницы и минтая. Министр добавила, что планируется снизить экспорт масличных культур, так как Россия хочет увеличить экспорт продукции переработки. Для этого необходимо построить больше заводов по переработке масличных, предложения о строительстве которых уже поступили от китайских партнеров.

Министр подчеркнула, что рынок продуктов питания в России насыщен отечественными товарами, а увеличение экспорта позволит исполнять гуманитарную миссию РФ и расширить присутствие на мировом рынке.

Напомним, Россия не планирует продлевать действие нулевой пошлины на импорт яиц после 30 июня 2024 года.