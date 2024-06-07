С начала июня в Казани зафиксировано три случая превышения загрязнения атмосферного воздуха

Фото: Динар Фатыхов

С 1 по 7 июня автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) в Казани зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций сероводорода и формальдегида, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

На АСКЗА-2, расположенной на улице Павлюхина, 75, были зафиксированы превышения по сероводороду. На АСКЗА-3, которая находится на улице Максимова, 76, были зафиксированы превышения по формальдегиду. Также на АСКЗА-5 на проспекте Шакирова, 3 были зафиксированы превышения по сероводороду.

На остальных АСКЗА в Казани превышение загрязняющих веществ не наблюдалось. Однако стоит отметить, что хроматограф по измерению фенола на АСКЗА-4, которая расположена на улице Четаева, 26, с 16 мая находится на диагностике и ремонте в обслуживающей организации. Газоанализатор по определению диоксида азота на АСКЗА-5, которая находится на проспекте Шакирова, 3, проходит ежегодную поверку. В связи с этим данные по фенолу на АСКЗА-4 и диоксиду азота на АСКЗА-5 временно не отображаются на «Экологической карте Республики Татарстан».

Стоит подчеркнуть, что в начале мая Министерство экологии Татарстана получило 649 обращений за 2 недели. Как и прежде, жителей Татарстана больше всего волнуют несанкционированные свалки.

Разиль Самигуллин