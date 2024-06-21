Сегодня в Казани до +29 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Максимальная температура воздуха днем — от +27 до +29°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, порывами до 14 м/с, местами кратковременные усиления 15—20 м/с.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер южный с переходом днем на северо-западный 6—11 м/с, днем порывами до 14 м/с, местами кратковременные усиления 17—22 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +26 до +31°С.