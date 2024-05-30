Инфляция в Татарстане в апреле оставалась ниже общероссийской

Фото: Динар Фатыхов

Инфляция в Татарстане в апреле оставалась ниже общероссийской. Так, в республике в апреле она составила 7,7%. В марте этот показатель был на уровне 7,3%, соответствующие данные были опубликованы Центробанком.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4,3—4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Потребительский спрос в апреле оставался высоким. Поэтому производители и поставщики ряда товаров продолжили переносить в цены возросшие затраты, в том числе расходы на оплату труда и логистику. В частности, это сказалось на стоимости мебели и материалов для стройки и ремонта — она стала расти быстрее.

При этом рост цен на некоторые товары и услуги замедлился. Например, в апреле снизился годовой прирост цен на отдых в Турции. Отчасти это связано с расширением полетных программ туроператорами.

В том числе годовой прирост цен на продовольственные товары в Татарстане достиг 8,59%. По сравнению с мартом в апреле ускорился рост цен на продукты питания. Данное повышение связано с тем, что производители переносят в цены свои возросшие издержки.

Разиль Самигуллин