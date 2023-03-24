Leroy Merlin объявила о решении передать управление магазинами в России локальному менеджменту

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Французская компания Leroy Merlin объявила о намерении передать управление магазинами в России локальному менеджменту, сказано в заявлении собственника — компании ADEO.

В заявлении указывается, что процесс передачи контроля за магазинами начался несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами, решение последовало за приостановкой всех новых инвестиций ADEO в России.

Передача контроля над «Леруа Мерлен» местному руководству позволит сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Семягин

Сделку еще должны одобрить соответствующие российские органы.

Как пояснили «Реальному времени» в магазине сети в Казани, уход не повлияет на работу магазинов: решение собственника не скажется на ассортименте товаров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко