Leroy Merlin объявила о решении передать управление магазинами в России локальному менеджменту
Французская компания Leroy Merlin объявила о намерении передать управление магазинами в России локальному менеджменту, сказано в заявлении собственника — компании ADEO.
В заявлении указывается, что процесс передачи контроля за магазинами начался несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами, решение последовало за приостановкой всех новых инвестиций ADEO в России.
Передача контроля над «Леруа Мерлен» местному руководству позволит сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников.
Сделку еще должны одобрить соответствующие российские органы.
Как пояснили «Реальному времени» в магазине сети в Казани, уход не повлияет на работу магазинов: решение собственника не скажется на ассортименте товаров.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии