Итоговый документ конференции по Украине поддержали 80 стран из 91

Фото: Олег Тихонов

Итоговый документ конференции по урегулированию ситуации в Украине, которая проходила в швейцарском городе Бюргеншток 15—16 июня, поддержали 80 стран из 91 государства, принявшего участие в форуме, пишет ТАСС.

Организаторы встречи опубликовали список стран, одобривших итоговый документ. В числе поддержавших документ — Швейцария, Турция и государства Евросоюза, а также США.

Однако среди них нет Бразилии, Индии и Саудовской Аравии. Кроме того, документ не подписал Ватикан. На конференции Святой престол представлял государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

— Дискуссии за последние два дня показали, что имеются различные точки зрения. Гораздо более важным было наше понимание, что путь к миру на Украине должен базироваться на международном праве и особенно Уставе ООН, — сказала на церемонии закрытия форума президент Швейцарии Виола Амхерд.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит создание санитарной зоны для обеспечения безопасности своей территории от варварских обстрелов ВСУ.