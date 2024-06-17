Жительнице Татарстана успешно пересадили донорскую печень
42-летней пациентке из Татарстана провели уникальную операцию по пересадке печени. Донорский орган доставили из Новосибирска, преодолев расстояние более 2 тыс. км за 12 часов. В Минздраве республики рассказали, что пересадка была выполнена почти две недели назад.
Уникальность операции заключалась в том, что печень было необходимо доставить из Новосибирска в Казань за 12 часов. После чего в срочном порядке провести операцию по ее пересадке пациенту.
— Предельный срок холодовой консервации донорской печени составляет около 12 часов — от начала охлаждения печени в организме посмертного донора до момента включения печени в кровоток в организме реципиента. В случае увеличения этого срока возрастают риски того, что такая печень не «заработает» в новом организме, — пояснил главный внештатный трансплантолог минздрава республики Александр Киршин.
Операция по пересадке была выполнена казанскими врачами вместе с новосибирским хирургом в Республиканской клинической больнице (РКБ). Процедура заняла 20 минут. На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
В России ежегодно проводится более 250 операций по трансплантации сердца. При этом, в апреле в стране впервые за 10 лет успешно пересадили тонкую кишку.
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