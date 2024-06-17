Жительнице Татарстана успешно пересадили донорскую печень

Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

42-летней пациентке из Татарстана провели уникальную операцию по пересадке печени. Донорский орган доставили из Новосибирска, преодолев расстояние более 2 тыс. км за 12 часов. В Минздраве республики рассказали, что пересадка была выполнена почти две недели назад.

Уникальность операции заключалась в том, что печень было необходимо доставить из Новосибирска в Казань за 12 часов. После чего в срочном порядке провести операцию по ее пересадке пациенту.

— Предельный срок холодовой консервации донорской печени составляет около 12 часов — от начала охлаждения печени в организме посмертного донора до момента включения печени в кровоток в организме реципиента. В случае увеличения этого срока возрастают риски того, что такая печень не «заработает» в новом организме, — пояснил главный внештатный трансплантолог минздрава республики Александр Киршин.

За 75 минут циррозная печень пациентки была удалена. А еще 20 минут спустя новый орган начал функционировать. предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

Операция по пересадке была выполнена казанскими врачами вместе с новосибирским хирургом в Республиканской клинической больнице (РКБ). Процедура заняла 20 минут. На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

В России ежегодно проводится более 250 операций по трансплантации сердца. При этом, в апреле в стране впервые за 10 лет успешно пересадили тонкую кишку.