В России ежегодно проводится более 250 операций по трансплантации сердца

Фото: Дмитрий Резнов



В России каждый год проводят более 250 трансплантаций сердца. Об этом рассказал директор НМИЦ ТИО имени академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье в интервью «Известиям».

Он отметил, что в начале 2000-х годов количество операций было значительно меньше. Сейчас же только в одном институте проводят 250 пересадок сердца в год.

По словам хирурга, в России создана хорошо скоординированная система, которая позволяет спасать жизни пациентов. Благодаря этому Россия занимает лидирующие позиции в мире по количеству проведенных операций по пересадке сердца.

Также Готье сообщил, что сейчас в институте наблюдаются около двух тысяч пациентов с пересаженным сердцем на разных сроках.

Рената Валеева