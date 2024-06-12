В России ежегодно проводится более 250 операций по трансплантации сердца
В России каждый год проводят более 250 трансплантаций сердца. Об этом рассказал директор НМИЦ ТИО имени академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье в интервью «Известиям».
Он отметил, что в начале 2000-х годов количество операций было значительно меньше. Сейчас же только в одном институте проводят 250 пересадок сердца в год.
По словам хирурга, в России создана хорошо скоординированная система, которая позволяет спасать жизни пациентов. Благодаря этому Россия занимает лидирующие позиции в мире по количеству проведенных операций по пересадке сердца.
Также Готье сообщил, что сейчас в институте наблюдаются около двух тысяч пациентов с пересаженным сердцем на разных сроках.
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