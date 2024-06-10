Татарстан лидирует в индексе доступности покупки авто в ПФО

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики hh.ru подвели итоги второго полугодового индекса доступности автомобилей по Приволжскому федеральному округу.

Индекс показывает соотношение средней цены автомобиля к медианной зарплате в регионах ПФО. Чем показатель ниже, тем более доступен автомобиль.

Так, в апреле Lada Vesta была доступнее всего в Республике Татарстан (индекс 17,5) и Республике Башкортостан (17,8). В Нижегородской области и Пермском крае копить на автомобиль нужно чуть дольше — индекс 19,1 и 19,9 соответственно. Жителям Самарской области придется добавить еще один оклад — индекс 20,3, а жителям Саратовской области потребуется 22,9 медианных зарплат.

Касаемо иностранных автомобилей Татарстан и Башкортостан также расположились на первом и втором местах. Им в среднем потребуется около 23 зарплат (индекс 22,6 и 23,5). В Пермском крае, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях Hyundai Solaris обойдется в среднем в 25,4, 25,6, 26,2 и 30,2 зарплаты соответственно.

Как отмечают аналитики, к началу весны доступность автомобилей стабилизировалась из-за того, что в марте 2024 года медианная зарплата по Центральному федеральному округу выросла на 7% к февралю.

По их словам, это следствие гонки зарплат на фоне увеличения дефицита кадров перед новым сезоном найма, а цены на выбранные автомобили практически не изменились (падение/рост до 1%). В марте 2024 года средний по Приволжскому федеральному округу индекс отечественного автомобиля составил 20,1, а иномарки — 26,2 пункта.

Олег Исаков