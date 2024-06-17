«Не будет телефонов»: Илон Маск назвал главное средство связи в будущем

Фото: Динар Фатыхов

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в будущем люди перестанут пользоваться мобильными телефонами. По его мнению, для общения людям понадобятся мозговые импланты, передает РИА «Новости».

Ранее автор пародийного аккаунта Not Elon Musk в соцсети Х поинтересовался у пользователей, установили ли бы они себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы управлять своим новым телефоном силой мысли. На это заявление сам Илон Маск ответил, что мобильные девайсы людям уже не понадобятся.

— В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink, — цитирует РИА «Новости» комментарий бизнесмена.

Напомним, Минцифры России начало тестировать технологию GPT на портале «Госуслуги».