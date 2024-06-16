Швейцарская конференция по Украине призвала начать диалог всех сторон

Фото: Динар Фатыхов

Участники конференции в швейцарском Люцерне приняли итоговое коммюнике, в котором выразили приверженность принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, сообщает «Интерфакс».



В документе также отмечается необходимость диалога между всеми сторонами и их участия для достижения мира. Кроме того, участники конференции призвали обеспечить продовольственную и ядерную безопасность, гарантировать доступ к портам на Черном и Азовском морях для поддержки поставок продовольствия на мировые рынки.

Авторы коммюнике считают необходимым вернуть контроль Украине над Запорожской АЭС. Также в документе содержится призыв провести полный обмен пленными и вернуть домой всех украинских детей, которые были депортированы или незаконно перемещены.

Коммюнике поддержали 80 участников конференции из примерно 100 делегаций стран и международных организаций. При этом Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР, Таиланд, Индонезия и Мексика не подписали документ.

Двухдневная конференция состоялась в швейцарской Люцерне. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что для урегулирования украинского кризиса нужно будет на определенном этапе подключить к переговорам Россию. До этого швейцарские власти неоднократно объясняли, что понимают невозможность урегулировать конфликт без участия одной из сторон.