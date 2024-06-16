В Баренцевом море спасли запутавшегося в сетях горбатого кита

Фото: Галия Шакирова

Группа спасателей и ученых завершила операцию по освобождению горбатого кита от рыболовных снастей, в которых он запутался, сообщила глава Росприроднадзора России Светлана Радионова. 11 июня туристы в Териберке Мурманской области заметили запутавшегося кита, после чего специалисты начали спасательную операцию.



После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного.



Специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница, участвовавшая в операции, отметила, что это первый удачный опыт официального распутывания кита в России.

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