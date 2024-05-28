В Татарстане предложили увеличить штрафы за нарушения перевозки и содержания сельхозживотных

Фото: Максим Платонов

Руководитель Управления Россельхознадзора по Татарстану Ильнур Галеев выступил с инициативой ужесточить штрафы за нарушения правил перевозки и содержания животных. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.



На заседании Госсовета обсуждались проблемы распространения болезней среди сельскохозяйственных животных. Галеев выделил три основных фактора, способствующих распространению заболеваний: нарушение правил карантина, сокрытие сведений о внезапном падеже и нарушение правил перевозки.

Кроме того, он предложил создать в Татарстане организацию, оборудованную санитарными бойнями, чтобы сократить риск распространения инфекций у животных. Это позволит избежать ситуаций, когда после вспышки заболевания приходится вывозить большое количество зараженного скота в другие регионы, что также представляет опасность.

Еще одной проблемой является несанкционированная перевозка скота без соответствующих документов. Ответственность за это несет только собственник, который загрузил машину. Но часто его не удается найти, поэтому водители не задумываются о возможных последствиях.

В республике нет площадки, куда такой скот можно завезти для карантина. Председатель Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев поручил проработать этот вопрос и найти форму, в которой можно преподнести информацию вышестоящим органам.

Напомним, в апреле 2024 года в России зарегистрировано 113 случаев бешенства среди животных. Среди сельскохозяйственных животных зафиксировано четыре случая бешенства у мелкого рогатого скота и три случая у крупного рогатого скота.

Рената Валеева