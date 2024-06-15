Премия «Русский детектив» объявила лауреатов четвертого сезона

Фото: Предоставлено пресс-службой издательской группы «Эксмо-АСТ»

В Москве прошла церемония награждения лауреатов четвертого сезона премии «Русский детектив». В этом году награды получили лучшие книги, фильмы и сериалы в жанре детектива и остросюжетной литературы.

В премии 2023—2024 года участвовали как отечественные, так и иностранные авторы, чьи произведения были написаны и изданы на русском языке. Всего на конкурс было подано 329 литературных произведений и 210 фильмов и сериалов. Жюри огласило имена победителей и финалистов в 15 основных и 2 специальных номинациях.

Список лауреатов премии «Русский детектив» четвертого сезона:

Номинация «Преступление и наказание: детектив года»: Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть»;

Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть»; Номинация «Автор года»: Лиза Лосева «Мертвый невод Егора Лисицы»;

Лиза Лосева «Мертвый невод Егора Лисицы»; Номинация «Открытие года»: Александра Райт «Лишние»;

Александра Райт «Лишние»; Номинация «Дебют года»: Оксана Есипова «Опасная связь»;

Оксана Есипова «Опасная связь»; Номинация «Детский детектив»: Марина Пантелеева «Сокровища Кара-Дага»;

Марина Пантелеева «Сокровища Кара-Дага»; Номинация «Лучший комикс / графический роман»: Сирил Льерон «В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете»;

Номинация «Выбор читателей LiveLib»: Екатерина Новак и Анна Камская «Дилетантки. Чудовище тайного острова»;

Екатерина Новак и Анна Камская «Дилетантки. Чудовище тайного острова»; Номинация «Лучший иностранный детектив» (на русском языке): Лэй Ми «Профайлер»;

Лэй Ми «Профайлер»; Номинация: «Детективный триллер»: Татьяна Корсакова «Светочи тьмы»;

Татьяна Корсакова «Светочи тьмы»; Номинация «Документальный детектив»: Игорь Павлов, Теодора Хаджийска «1079. Стихийная сила Перевала Дятлова»;

Игорь Павлов, Теодора Хаджийска «1079. Стихийная сила Перевала Дятлова»; Номинация «Исторический и военно-исторический детектив»: Николай Свечин «В отсутствие начальства»;

Николай Свечин «В отсутствие начальства»; Номинация «Лучший фильм в жанре детектив»: «Решение уйти» (Южная Корея);

«Решение уйти» (Южная Корея); Номинация «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Художник»;

«Художник»; Номинация «Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Алеф» (Турция).

Специальные призы жюри вручили Дарье Донцовой за «терапевтический эффект и мотивирующую силу детектива» и Александре Марининой за вклад в развитие детективного жанра.

— Мне понравилась здоровая наглость некоторых авторов. Они не боятся переносить действие в самые экзотические страны и подключать к расследованию говорящего кота. Премия взбадривает немного застойные в последние годы волны российского детектива и реально помогает молодым писателям найти своего читателя. Рада, что причастна к открытию новых, ярких имен, — отметила Анна Литвинова, председатель жюри премии «Русский детектив».

Лауреаты премии получили памятные статуэтки. Победители в номинациях «Преступление и наказание: детектив года», «Автор года» и «За вклад в развитие детективного жанра» были удостоены специальных призов от Российской государственной библиотеки (РГБ). Лауреаты категории «Дебют года» будут изданы холдингом «Эксмо-АСТ».

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова