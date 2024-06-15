Премия «Русский детектив» объявила лауреатов четвертого сезона
В Москве прошла церемония награждения лауреатов четвертого сезона премии «Русский детектив». В этом году награды получили лучшие книги, фильмы и сериалы в жанре детектива и остросюжетной литературы.
В премии 2023—2024 года участвовали как отечественные, так и иностранные авторы, чьи произведения были написаны и изданы на русском языке. Всего на конкурс было подано 329 литературных произведений и 210 фильмов и сериалов. Жюри огласило имена победителей и финалистов в 15 основных и 2 специальных номинациях.
Список лауреатов премии «Русский детектив» четвертого сезона:
- Номинация «Преступление и наказание: детектив года»: Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть»;
- Номинация «Автор года»: Лиза Лосева «Мертвый невод Егора Лисицы»;
- Номинация «Открытие года»: Александра Райт «Лишние»;
- Номинация «Дебют года»: Оксана Есипова «Опасная связь»;
- Номинация «Детский детектив»: Марина Пантелеева «Сокровища Кара-Дага»;
- Номинация «Лучший комикс / графический роман»: Сирил Льерон «В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете»;
- Номинация «Выбор читателей LiveLib»: Екатерина Новак и Анна Камская «Дилетантки. Чудовище тайного острова»;
- Номинация «Лучший иностранный детектив» (на русском языке): Лэй Ми «Профайлер»;
- Номинация: «Детективный триллер»: Татьяна Корсакова «Светочи тьмы»;
- Номинация «Документальный детектив»: Игорь Павлов, Теодора Хаджийска «1079. Стихийная сила Перевала Дятлова»;
- Номинация «Исторический и военно-исторический детектив»: Николай Свечин «В отсутствие начальства»;
- Номинация «Лучший фильм в жанре детектив»: «Решение уйти» (Южная Корея);
- Номинация «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Художник»;
- Номинация «Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Алеф» (Турция).
Специальные призы жюри вручили Дарье Донцовой за «терапевтический эффект и мотивирующую силу детектива» и Александре Марининой за вклад в развитие детективного жанра.
— Мне понравилась здоровая наглость некоторых авторов. Они не боятся переносить действие в самые экзотические страны и подключать к расследованию говорящего кота. Премия взбадривает немного застойные в последние годы волны российского детектива и реально помогает молодым писателям найти своего читателя. Рада, что причастна к открытию новых, ярких имен, — отметила Анна Литвинова, председатель жюри премии «Русский детектив».
Лауреаты премии получили памятные статуэтки. Победители в номинациях «Преступление и наказание: детектив года», «Автор года» и «За вклад в развитие детективного жанра» были удостоены специальных призов от Российской государственной библиотеки (РГБ). Лауреаты категории «Дебют года» будут изданы холдингом «Эксмо-АСТ».
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