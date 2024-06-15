Раис Татарстана и губернатор Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве на 2024-—027 годы

Сегодня, в рамках поездки Рустама Минниханова в Пермский край, был подписан план мероприятий по сотрудничеству между двумя регионами. Соглашение рассчитано на 2024—2027 годы.

— Документ подписали раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, — передает пресс-служба раиса республики.

Церемония подписания состоялась в селе Барда Бардымского муниципального округа Пермского края, где сегодня проходит Всероссийский сельский Сабантуй. На нем раис республики возложил цветы к бюсту героя СССР, поэта Мусы Джалиля.