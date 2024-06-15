Рустам Минниханов возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля в Пермском крае

В рамках поездки на Сабантуй в Пермский край раис Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля.

— Бюст установлен в селе Барда, что в Бардымском муниципальном округе Пермского края, — сообщает пресс-служба раиса.

Рустам Минниханов вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным посетили площадки Сабантуя и оценили творческие подворья. Особое внимание уделили площадке Кукморского района — одного из районов Татарстана, который представил на празднике традиционное татарское подворье.

— После этого они примут участие в торжественном открытии XIV Всероссийского сельского Сабантуя, — подчеркнули в пресс-службе.