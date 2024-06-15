Рустам Минниханов посетит Всероссийский сельский Сабантуй в Пермском крае

Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Пермском крае, где он примет участие в XIV Всероссийском сельском Сабантуе. Мероприятие пройдет в селе Барда Пермского края.

В этом году Бардымский округ отмечает 100-летие, и село Барда уже принимало Всероссийский сельский сабантуй в 2013 году, сообщает пресс-служба раиса республики.

На Сабантуе организуют 40 творческих площадок, среди которых основными станут: «Центральная сцена», «Пермский квартал», «Территория народных игр», «Семейный фестиваль», «Молодежный форум» и «Ярмарка художественных ремесел». На ярмарке свою продукцию представят производители из Пермского края и других регионов России, в том числе халяльную продукцию, товары народных художественных промыслов и ремесленного дела.

Кроме того, в рамках Сабантуя в селе Барда состоятся два крупных спортивных события: Всероссийские соревнования по национальной борьбе корэш и конные скачки.