Татьяна Голикова возглавила совет Федерального фонда поддержки кинематографии
Вице-премьер России Татьяна Голикова назначена председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, следует из распоряжения правительства страны, сообщает ТАСС.
В документе указано: «Включить в состав совета следующих лиц: Голикова Т. А. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)». Ранее эту должность занимал Владимир Толстой.
Согласно распоряжению, Владимир Толстой, Юлиана Слащева и Владимир Хотиненко исключены из состава совета. Их места заняли продюсер Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, продюсер Илья Попов и режиссер Сергей Урсуляк.
Заместителем председателя совета назначен заместитель руководителя аппарата правительства Денис Молчанов.
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