МИД России: различная транслитерация имен в паспортах допустима

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Россиянам не нужно проверять правильность транслитерации своих фамилий и имен на латиницу при оформлении заграничных паспортов или в уже оформленных документах, заявила представитель МИД Мария Захарова.



При оформлении загранпаспортов фамилия и имя владельца паспорта транслитерируются путем простого замещения русских букв буквами латинского алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков, являющимся приложением к административным регламентам, утвержденным приказами МИД от 2020 года №2113 и №2114.

При этом транслитерация фамилии и/или имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании документов, перечисленных в регламентах, в частности свидетельств о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени, выданных компетентными органами иностранных государств.

— Таким образом, одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному. Это не ошибка и не основание для изъятия паспорта, — подчеркнула представитель МИД.

Аналогичными правилами при оформлении заграничных паспортов руководствуются и территориальные органы МВД России.

Напомним, туроператоры стали получать меньше сообщений от туристов о том, что они не смогли выехать за границу из-за обнаруженного на паспортном контроле несоответствия в загранпаспорте.