Ассоциация туроператоров России: количество случаев невылета за границу из-за ошибок в паспорте сократилось

Фото: Максим Платонов

Туроператоры стали получать меньше сообщений от туристов о том, что они не смогли выехать за границу из-за обнаруженного на паспортном контроле несоответствия в загранпаспорте. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.



По словам Мурадяна, после того как СМИ начали активно писать об этой проблеме, а также после разъяснения МИД России о том, что различные варианты написания имен латиницей в загранпаспортах не являются ошибкой, количество подобных случаев существенно сократилось.

— Новое разъяснение МИД улучшает положение дел с загранпаспортами туристов. Ранее были даны разъяснения по поводу шрифтов, правильного написания региона и населенного пункта, названий времен СССР. Новый комментарий МИД снимает еще одну проблему — с транслитерацией. По сути, сейчас из ошибок, из-за которых возможно изъятие паспорта, остались очевидными только явные орфографические ляпы — неправильное написание имени, фамилии, региона, города (например, «Ямало-Немецкий» вместо «Ямало-Ненецкий», Alesey вместо Alexey и т. д.), а также неверное указание пола, возраста, даты рождения или отсутствие каких-то данных (о том же поле и возрасте и пр.), — говорит Мурадян.

Он также отметил, что, по данным турагентов, чаще всего ошибки встречаются в паспортах старого образца с пятилетним сроком действия. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После вступления в силу новых правил выезда из России 1 ноября 2023 года резко участились случаи, когда сотрудники погранслужбы находят ошибки в загранпаспортах туристов. Они признают такие паспорта недействительными и изымают их. Пограничники получили право изымать загранпаспорт на месте по восьми критериям (истрепанный вид, технические и орфографические ошибки и другое). Проблемы стали возникать из-за различий в написании данных в паспорте и в базах, которыми пользуются пограничники.



Напомним, в преддверии летних отпусков МВД России рекомендует гражданам проверить актуальность своих заграничных паспортов.